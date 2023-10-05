Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ заинтересована в расширении географии лиги

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что сейчас у лиги нет конкретных планов по расширению, но поиск потенциальных рынков для появления новых команд НХЛ не прекращается. Заявление Беттмэна прокомментировал инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

«Если читать между строк, мне кажется, что всё более вероятно, что в конечном итоге количество команд в лиге вновь увеличится», — прокомментировал слова Беттмэна инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

Сообщается, что в списке мест, где может появиться клуб НХЛ значатся такие города как Хьюстон, Атланта, Квебек, Солт-Лейк-Сити.

НХЛ была образована в 1917 году и объединяла в себе всего четыре команды. С сезона-2021/2022 в лиге играют 32 команды из 32 городов США и Канады, ежегодно борющихся за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.

В 2017 году в НХЛ появился «Вегас Голден Найтс», который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. В 2021 году состав лиги пополнил клуб «Сиэтл Кракен».