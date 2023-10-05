Юниорская лига Канады отстранила экс-тренера НХЛ за оскорбления на расовой почве

Западная юниорская хоккейная лига Канады (WHL) отстранила тренера «Уэнатчи» Кевина Константина за «уничижительные комментарии дискриминационного характера» и начала расследование, сообщает пресс-служба лиги. Лига не раскрыла подробностей текущего расследования, которое проводит независимый консультативный совет игроков.

Если Константин пожелает вернуться к тренерской работе в лиге, он должен будет подать официальную заявку на восстановление в должности комиссару лиги. Константин сможет подать заявление о восстановлении не раньше июля 2025 года.

64-летний специалист известен по работе с клубами НХЛ. В прошлом Константин возглавлял «Сан-Хосе», «Питтсбург» и «Нью-Джерси». В прошлом сезоне Константин возглавлял сборную Венгрии, которая не сумела удержаться в элитном дивизионе ЧМ по хоккею.

«WHL всегда требует от наших игроков и персонала очень высоких стандартов поведения. У нас есть обширные программы, в которых подчёркивается важность всегда уважительного отношения к игрокам и персоналу, и мы нетерпимо относимся к любым комментариям уничижительного характера. Ожидается, что те, кто занимает руководящие должности в WHL, в частности наши главные тренеры, будут подавать пример нашим игрокам и не будут вести себя таким образом, который может отрицательно повлиять на атмосферу в команде или нанести ущерб репутации лиги», — заявил комиссионер лиги Рон Робинсон.