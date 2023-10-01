Новый тренерский скандал в Америке. Бывшего наставника Ларионова уволят до старта сезона?

Кевин Константин сделал себе имя, работая в НХЛ 90-х, но к новому времени он явно не адаптировался

Майк Бэбкок, кажется, установил рекорд НХЛ — даже для диковатой лиги 1970–1980-х с её экстравагантными владельцами было бы странным увольнение тренера, который ни одного предсезонного матча не успел провести. Однако его судьбу скоро может повторить ещё один достаточно известный тренер. Поработавший в 1990-е в «Сан-Хосе» и «Питтсбурге» Кевин Константин ещё до старта сезона получил дисквалификацию от юниорской Западной хоккейной лиги за действия, которые пока остаются непонятными.

В России бывший вратарь стал известен благодаря работе в «Сан-Хосе», где под его началом играли Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Вячеслав Козлов и ещё несколько наших известных хоккеистов. В штабе работал и Василий Тихонов, который говорил о бывшем шефе: «У меня сложилось впечатление, что этот человек думал только о себе, а на людей, которые работали рядом, ему было наплевать. И ради своих амбиций он был готов, что называется, идти по трупам. Я помню, как-то ехали в одном канадском городе на автобусе из аэропорта, и Кевин услышал, как Игорь с Сергеем разговаривали по-русски. Тут же послал одного из своих ассистентов передать им, что он не хочет слышать русской речи».

«Шаркс» в начале своей энхаэловской жизни были ужасны, и только начинавший карьеру в качестве главного тренера Константин выбрал резко оборонительную тактику, которая была не по душе русским технарям. «Он был младше нас с Ларионовым. Пытался что-то объяснить, рисовал схемы. Все мозги проел поначалу. Учил играть в хоккей. Но Скотти Боумэн ему посоветовал: «Собери вместе такую пятёрку и не трогай ребят. Они сами знают, что делать». Константин так и сделал. А потом все заслуги себе приписывал», — рассказывал Сергей Макаров.

Кевин Константин во время работы в «Сан-Хосе» Фото: AP/TASS

Работавший с Константином в юниорской лиге Иван Николишин рассказывал в интервью «Чемпионату»:

«Вспоминал ли Константин о работе с Ларионовым и Макаровым? Он много историй про них рассказывал — про то, что Кевин говорил Ларионову, как играть в защите, а он отвечал: «Если эта маленькая чёрная штучка будет у меня на крюке, то нам не надо будет играть в обороне». Сам тренер в позднейших интервью не опровергал то, что наши игроки играли так, как им позволялось, а не так, как хотел Константин.

В первых двух сезонах Константина «Сан-Хосе» сенсационно проходил первый раунд плей-офф (в 1994-м убрал суперзвёздный «Детройт»), но осенью 1995-го всё развалилось. Трения между Ларионовым и тренером стали слишком сильны, кроме того, Профессор был недоволен тем, что клуб не предложил новый контракт Сергею Макарову. Ларионов рассказывал в интервью «СЭ»: «Наутро пошёл к тренеру Кевину Константину и генеральному менеджеру Дину Ломбарди и сказал, что прошу обмена. Ответ был жёстким: «Ты к нам ещё приползёшь». Мне сказали, что обмена не будет, я просижу дома до дедлайна, а потом сам приползу к ним с просьбой вернуть меня в команду». Вскоре в «Шаркс» не будет ни Ларионова, ни Константина — тренера после трёх побед в 25 матчах на старте уволили.

После увольнения Константин нашёл себе работу помощником в «Калгари», где тоже вляпался в скандал. На «дерби Альберты» с «Эдмонтоном», где страсти кипели, один не очень умный фан «Ойлерз» решил облить пивом легендарного Ги Лапойнта, тоже работавшего в штабе «Флэймз». Два тренера и присоединившийся к ним тафгай Саша Лакович попытались в ответ вломить фанату, но в дело вмешалась охрана. Болельщик получил месяц тюрьмы, арена «Калгари» — штраф за необеспечение безопасности, Константин — одноматчевую дисквалификацию.

После этого Константин возглавил предбанкротный «Питтсбург» с Яромиром Ягром и держал клуб на плаву, попадая в плей-офф. «Пингвины», занявшие в регулярке восьмое место, даже выбили «Нью-Джерси» весной 1999-го. Однако Ягр тоже был недоволен тренером по той же причине, что и Ларионов: Константин играл от обороны и предпочитал чёткую структуру игры. «Он ужасно общается с командой — либо он орёт, либо его не сыскать. Мне не нравится, как он готовит команду, и я не один среди игроков» — говорил Ягр чешской прессе. Несмотря на две хорошие регулярки, Константина уволили после первых же неудач зимой 1999-го.

После этого в НХЛ тренер не работал. В 2002-м Константин проработал концовку сезона в «Нью-Джерси», где грел место для Пэта Бёрнса, но в плей-офф после отличной регулярки сенсационно вылетел от «Каролины». Опытный тренер после этого поработал в юниорских лигах, АХЛ, успел попутешествовать по хоккейному миру — Корея, Польша, Венгрия. Весной он привёз венгерскую сборную на чемпионат мира — команда предсказуемо вылетела из элиты, но отрезками успела оставить неплохое впечатление.

Кевин Константин Фото: Zuma/TASS

В юниорской лиге Константин тоже попадал под дисквалификации — когда он работал в «Эверетте», то после поражения в предсезонной игре заставил некоторых игроков ужинать и возвращаться домой после матча в полной матчевой экипировке. Несмотря на репутацию тренера как человека из «раньшего времени» и общее смягчение нравов в канадском юниорском хоккее, Константин получил работу в команде «Уэнатчи» из Западной лиги. Раньше она базировалась в Виннипеге, была продана новым хозяевам, которые решили сменить тренера.

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Точных деталей произошедшего пока нет, но журналист Райан Кеннеди сообщает о том, что Константин якобы позволил себе оскорбление на расовой почве. Если эта информация подтвердится, то тренера ждёт неизбежная отставка. Интересно, что команду из той же Западной лиги недавно возглавил Билл Питерс, который прошёл специальные курсы после скандала имени Акима Алиу. Если информация подтвердится и Константин захочет вернуться в хоккей, то ему придётся пройти этот же путь.