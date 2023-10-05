Уил: «Динамо» отдало за Ожиганова 104 доллара? Это забавно

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал обмен в прошедшее межсезонье, в результате которого состав бело-голубых пополнил защитник Игорь Ожиганов. Как сообщалось в СМИ, СКА получил за защитника 10 тысяч рублей.

«Ожиганов — отличное дополнение к нашей команде. Он весёлый парень, излучает отличную энергетику на льду и за его пределами. Такого игрока была бы рада видеть любая команда. «Динамо» отдало за него 10 тысяч рублей или 104 доллара? (смеётся) Вау, я даже не знал об этом! Забавно», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Сезон-2019/2020 он начал в составе «Ак Барса», в ноябре в результате обмена перешёл в СКА. Вместе со сборной России Игорь стал серебряным призёром чемпионата мира – 2012, а также принимал участие в международном турнире в 2021 году. Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 629 матчей и набрал 222 (68+167) очка при показателе полезности «+87».

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»: