Уил: понимаю, почему гендиректор «Динамо» назвал нашу бригаду легионеров лучшей в КХЛ

Нападающий «Динамо» Джордан Уил заявил, что согласен с генеральным директором бело-голубых Сергеем Сушко, назвавшим легионерскую бригаду клуба лучшей в КХЛ.

«Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко назвал нашу бригаду легионеров лучшей в КХЛ? Очень приятно получить от него такую похвалу. Мы верим в свои силы. Понимаю, почему он так сказал. У нас есть обладатель Кубка Стэнли в лице Седрика, Оди с его послужным списком, Менелл — один из лучших атакующих защитников. Думаю, он сказал так, потому что видит, как мы работаем. Если бы мы так не выкладывались, он бы такого не сказал. Наше отношение к делу это то, что нас выделяет. Это помогает нашей команде побеждать», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»: