В Казахстане предложили замену главному тренеру «Барыса» Андрею Скабелке

Бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернёв назвал кандидатов на пост главного тренера астанинского «Барыса», которые теоретически могут сменить Андрея Скабелку.

«Галым Мамбеталиев, которого утвердили в качестве главного тренера сборной Казахстана, теоретически может сменить Андрея Скабелку. Он местный и прекрасно знает наш хоккей. К тому же Галым Баубекович хорошо себя зарекомендовал на посту наставника главной команды страны на последнем чемпионате мира.

Но дело даже не в этом. Сейчас в КХЛ первоклассные тренера либо не едут вовсе, либо требуют очень большие деньги. И найти для «Барыса» хорошего иностранного коуча очень и очень сложно. Лично я бы хотел видеть на посту рулевого воспитанника усть-каменогорского хоккея Николая Антропова. Он выступал не только за клубы КХЛ, в том числе и за «Барыс», но и 10 лет защищал цвета клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». В настоящее время он работает с молодёжью в системе этой канадской команды. При условии, если в Астане ему дадут свободу выбора и возможность сформировать свой тренерский штаб», — цитирует Шавернёва телеграм-канал журналиста Ивана Резванцева.

Ранее главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:4).