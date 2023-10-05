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Рябыкин: СКА провёл 13 матчей, из них девять — на выезде. Это не может не сказываться

Рябыкин: СКА провёл 13 матчей, из них девять — на выезде. Это не может не сказываться
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Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал матч СКА с минским «Динамо» (2:4) и выражение главного тренера петербуржцев Романа Ротенберга про «самолётные ноги».

«Что такое «самолётные ноги»? Это не выражение Романа Борисовича, спортсмены часто им пользуются, причём очень давно. СКА провёл 13 матчей, из них двеять — на выезде, плюс был самый сложный выезд — на Дальний Восток. Конечно, это не может не сказываться. Мы видим, что в каждом матче команда наносит по 40–50 бросков, но не забивает. Это вопрос свежести. Да, у армейцев сильный состав, но нет многих ключевых игроков: Педана, Лайпсика, Хайруллина, Матссона. В воротах — очень талантливый вратарь Плешков, но ему только 19 лет! Он не может затаскивать каждый матч в таком юном возрасте.

Понятно, что СКА свои очки наберёт, в этом нет сомнений. Все говорят только, на каком месте команда идёт. Но не указывают причину», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

В прошлом сезоне «Авангард» под руководством Рябыкина начал чемпионат с 12 выездных игр, из которых омичи выиграли только четыре, после чего главный тренер был отправлен в отставку.

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