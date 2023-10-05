ФХР попросит Международную федерацию хоккея допустить юношеские сборные России

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что ФХР направит письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой допустить юношеские сборные России до участия в международных соревнованиях по аналогии с допуском футбольных сборных.

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлём ещё одно письмо. Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звёздочка, дай бог, чтобы она засверкала для других», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

4 октября ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.