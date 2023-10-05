Черкас: если Серебряков сыграет, матч с ЦСКА станет хорошим тестом для него

Заслуженный тренер России Сергей Черкас поделился ожиданиями от игры вратаря Никиты Серебрякова в СКА.

«Не много в СКА хороших вратарей? В чемпионате СССР почему так много игр проводили я, Третьяк, Мышкин? Не было таких разъездов, как сейчас. Была Москва, Рига, иногда Минск, иногда Ижевск, иногда Уфа, самый дальний выезд был — Челябинск. Плюс тогда команды играли в чемпионате 44 игры, а сейчас проводят под 70. Интенсивность большая, нагрузка на вратарей огромная.

СКА после поражений от «Сочи» и минского «Динамо» — снова в подвале Западной конференции? Один вратарь, какой бы сильный он ни был, команду не поднимет. Игроки должны прибавлять, СКА в целом. Но, знаете, когда уверенно играет вратарь, и хоккеисты действуют по-другому. Без оглядки на свои ворота. Сейчас у СКА — матч с ЦСКА, это хороший тест для команды и для Серебрякова, если он займёт место в воротах», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Ранее известный тренер Андрей Назаров прокомментировал переход Серебрякова в СКА.