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Куньлунь Ред Стар — Торпедо. Прямая трансляция
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«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар», у Кручинина два очка

«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар», у Кручинина два очка
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В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 11-й минуте первого периода Девин Броссо с передач Дойла Сомерби и Тайлера Вона открыл счёт в игре.

На пятой минуте второго периода Алексей Кручинин с передач Василия Атанасова и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Даниила Бокуна вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина сделал счёт 3:1. Спустя 36 секунд Джейк Челиос с передачи Люка Локхарта сократил отставание хозяев до минимума. В конце матча Антон Сизов установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Броссо (Сомерби, Вон) – 10:21 (5x5)     1:1 Alexei Kruchinin (Атанасов, Гончарук) – 24:43 (5x5)     1:2 Ян (Фирстов, Бокун) – 33:29 (5x5)     1:3 Летунов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 52:45 (5x4)     2:3 Челиос (Локхарт) – 53:21 (5x5)     2:4 Сизов (Фирстов, Летунов) – 58:52 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей встрече «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Спартак». «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо». Оба матча состоятся 7 октября.

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