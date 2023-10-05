«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар», у Кручинина два очка

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 11-й минуте первого периода Девин Броссо с передач Дойла Сомерби и Тайлера Вона открыл счёт в игре.
На пятой минуте второго периода Алексей Кручинин с передач Василия Атанасова и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Даниила Бокуна вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд.
На 13-й минуте третьего периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина сделал счёт 3:1. Спустя 36 секунд Джейк Челиос с передачи Люка Локхарта сократил отставание хозяев до минимума. В конце матча Антон Сизов установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующей встрече «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Спартак». «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо». Оба матча состоятся 7 октября.
- 5 октября 2023
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