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«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар», у Кручинина два очка

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 11-й минуте первого периода Девин Броссо с передач Дойла Сомерби и Тайлера Вона открыл счёт в игре.

На пятой минуте второго периода Алексей Кручинин с передач Василия Атанасова и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Даниила Бокуна вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина сделал счёт 3:1. Спустя 36 секунд Джейк Челиос с передачи Люка Локхарта сократил отставание хозяев до минимума. В конце матча Антон Сизов установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.

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В следующей встрече «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Спартак». «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо». Оба матча состоятся 7 октября.