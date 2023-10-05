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«Залетали какие-то шайбы рикошетные». Тренер «Сочи» Кокорев — об игре с «Северсталью»

«Залетали какие-то шайбы рикошетные». Тренер «Сочи» Кокорев — об игре с «Северсталью»
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победный матч с «Северсталью» (4:3).

«Нас с победой, болельщиков с победой! Для них, думаю, интересная игра была. Встреча шла волнами – то туда, то сюда. Но для нас она, конечно, нервозной получилась – залетали какие-то шайбы рикошетные. Мы забивали неплохие голы, считаю, старались, бились, выполняли задание. Ещё раз нас с победой, болельщиков с победой!

Залетали случайные голы, а много ли времени потратит тренерский штаб на разбор этой игры? Ну, конечно, мы будем готовиться к следующей игре, но я не сказал про случайные голы. Залетали шайбы после рикошетов. Для хоккея это нормальные шайбы, но где-то мы немножко недоработали, поэтому они и залетали. Здесь всё зависит от нас и нашего настроя. В любом случае сегодня мы были настроены только на победу и дожали в конце. Если не ошибаюсь, за 53 секунды забили гол и выстояли в меньшинстве – это самое основное. Ещё раз всех с победой, болельщиков с победой!» — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи».

В следующем матче «Сочи» вновь дома сыграет с «Северсталью» 7 октября.

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