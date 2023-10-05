Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» подписал трёхлетний контракт с шестым номером драфта НХЛ защитником Драйсдейлом

«Анахайм» подписал трёхлетний контракт с шестым номером драфта НХЛ защитником Драйсдейлом
Аудио-версия:
Комментарии

«Анахайм Дакс» подписал с защитником Джейми Драйсдейлом трёхлетний контракт, сообщает пресс-служба «уток». Среднегодовая зарплата 21-летнего игрока обороны составит $ 2,3 млн.

«Джейми — талантливый молодой защитник с блестящим будущим. Мы рады, что переговоры завершены, и с нетерпением ждём его игрового роста. Он ценный хоккеист в нашей команде», — сказал генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.

В 81 матче прошлого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Драйсдейл набрал 32 (4+28) очка при показателе полезности «-26». Джейми был выбран «Анахаймом» на драфте 2020 года в первом раунде под общим шестым номером.

В составе молодёжной сборной Канады Драйсдейл играл на МЧМ-2020 и МЧМ-2021, став в 2020 году чемпионом мира, а в 2021 году серебряным призёром.

Материалы по теме
«Анахайм» объявил о продлении контракта с лидером Зеграсом, он заработает $ 17,25 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android