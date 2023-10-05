«Анахайм» подписал трёхлетний контракт с шестым номером драфта НХЛ защитником Драйсдейлом

«Анахайм Дакс» подписал с защитником Джейми Драйсдейлом трёхлетний контракт, сообщает пресс-служба «уток». Среднегодовая зарплата 21-летнего игрока обороны составит $ 2,3 млн.

«Джейми — талантливый молодой защитник с блестящим будущим. Мы рады, что переговоры завершены, и с нетерпением ждём его игрового роста. Он ценный хоккеист в нашей команде», — сказал генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.

В 81 матче прошлого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Драйсдейл набрал 32 (4+28) очка при показателе полезности «-26». Джейми был выбран «Анахаймом» на драфте 2020 года в первом раунде под общим шестым номером.

В составе молодёжной сборной Канады Драйсдейл играл на МЧМ-2020 и МЧМ-2021, став в 2020 году чемпионом мира, а в 2021 году серебряным призёром.