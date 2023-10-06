«Сент-Луис» с Никитой Александровым разгромил «Даллас Старз» в предсезонном матче

Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Даллас Старз» проиграл на своей площадке «Сент-Луису Блюз». Встреча в арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 0:4 (0:1, 0:0, 0:3).
За «Сент-Луис» забитыми шайбами отметились Джастин Фолк и Джейк Нейборс, а также дубль на счету Роберта Томаса. Российский нападающий Никита Александров сделал голевую передачу.
У команд осталось по одному матчу перед стартом сезона НХЛ. «Даллас» в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» проведёт встречу с «Чикаго Блэкхоукс».
Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».
Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.
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