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«Сент-Луис» с Никитой Александровым разгромил «Даллас Старз» в предсезонном матче

«Сент-Луис» с Никитой Александровым разгромил «Даллас Старз» в предсезонном матче
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Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Даллас Старз» проиграл на своей площадке «Сент-Луису Блюз». Встреча в арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 0:4 (0:1, 0:0, 0:3).

За «Сент-Луис» забитыми шайбами отметились Джастин Фолк и Джейк Нейборс, а также дубль на счету Роберта Томаса. Российский нападающий Никита Александров сделал голевую передачу.

У команд осталось по одному матчу перед стартом сезона НХЛ. «Даллас» в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» проведёт встречу с «Чикаго Блэкхоукс».

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Саад) – 05:39 (5x5)     0:2 Томас (Кайру, Крюг) – 41:41 (5x5)     0:3 Томас (Хейз, Крюг) – 58:16 (5x3)     0:4 Нейборс (Александров, Бле) – 59:29 (5x4)    
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