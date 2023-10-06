В «Авангарде» не рассматривают вариант с отставкой главного тренера Михаила Кравца

Как стало известно «Чемпионату», в «Авангарде» не рассматривают вариант с отставкой главного тренера Михаила Кравца. Команда под руководством Кравца готовится к домашней серии, никаких других вариантов руководство не рассматривает.

После недавней четырёхматчевой серии поражений в СМИ стали появляться слухи о якобы скорой отставке Кравца. Выездную серию «Авангард» начал с поражений от «Сибири», «Нефтехимика», «Автомобилиста» и московского «Динамо». Особенно болезненным получился проигрыш бело-голубым со счётом 0:6. После этой неудачной серии «Авангард» одержал две гостевые победы над «Куньлунем» и «Торпедо».

В заключительном матче выездной серии «Авангард» уступил «Ак Барсу» в овертайме со счётом 4:5. После 13 матчей «Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.