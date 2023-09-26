Не спешите увольнять Кравца. Место в середине таблицы — реальный потенциал «Авангарда»

«Авангард» проиграл три матча подряд, при этом последнее поражение получилось каким-то издевательским — во встрече с «Автомобилистом», где «ястребы» были обыграны с крупным счётом 5:1, шайбы в ворота омичей залетали то от своего же игрока, то вместе со сбитым игроком соперника. Все матчи объединяет то, что они были гостевыми — до этого «Авангард» провёл шесть игр на своей площадке, где проиграл лишь «Амуру» с тем же счётом, что и вчера в Екатеринбурге.

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После девяти матчей омский клуб занимает седьмое место на Востоке, хотя с учётом потерянных очков имеет все шансы оказаться как минимум на четвёртой строчке. Однако уже сейчас, в конце сентября, после нескольких неудачных матчей всё громче звучат голоса, призывающие отправить в отставку главного тренера команды Михаила Кравца.

На их месте я бы не спешил с выводами. Просто напомню, при каких обстоятельствах 59-летний специалист оказался у руля «Авангарда». В начале прошлого сезона «ястребы» под руководством Дмитрия Рябыкина выдали отвратительный отрезок из шести проигранных матчей подряд, и даже после небольшого всплеска кардинально изменить ситуацию не получилось. Легенду клуба пришлось уволить в начале октября, и вскоре место Рябыкина занял пришедший незадолго до его ухода Кравец — изначально с приставкой «и.о.»

Дмитрий Рябыкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Омичи преобразились в кратчайшие сроки — второе дыхание обрёл Владимир Ткачёв, образовавший одну из лучших троек сезона вместе с Корбаном Найтом и Ридом Буше, а вместе с ними воспряла и вся команда, которая показывала, возможно, не самый привлекательный, но при этом эффективный хоккей, приносивший команде такой необходимый результат.

«Я не толкал каких-то речей в разговоре с Владимиром Ткачёвым. Просто, если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, нужно ему предложить делать то, что он умеет. Мы договорились, что Володя играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это бывает опасно, и при потерях всегда отрабатывает в обороне. В принципе, он так и делает», — говорил Кравец о взаимодействии с форвардом.

Методы наставника сработали как надо — «Авангард» закончил регулярку на третьем месте в конференции и добрался до финала Востока, предварительно выбив принципиальных соперников из «Сибири» и «свипнув» «Металлург». В битве за выход в финал Кубка Гагарина перед «ястребами» стояла задача обыграть объективно сильнейшую команду конференции (которой тоже пришлось преодолевать кризис), справиться с которой было едва ли возможно. И, даже несмотря на это, «Авангард» проиграл казанцам в равной борьбе.

Владимир Ткачёв Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Что омичи имеют по сравнению с предыдущим сезоном? Болезненную потерю едва ли не лучшего центра лиги Корбана Найта, ставшую настоящим шоком для клуба, тяжёлые расставания с Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком, являвшихся неотъемлемой частью топ-6 «ястребов», да и практически полное перекраивание нападения (всего 2 из 13 форвардов в заявке на матч с «Авто» играли за «Авангард» в прошлом сезоне — Буше и Ткачёв).

Хоккеисты, которых омичи получили в межсезонье, добротные, но, при всём уважении, не способные в полной мере заменить ушедших лидеров. Спунер, пусть и набирает много очков, далеко не такой разноплановый игрок, как Найт, а Гераськин и Николишин впервые оказались в команде с таким статусом — и к этому тоже нужно привыкнуть. Иван к тому же летом перенёс операцию на плече — очевидно, что на полный набор кондиций также необходимо время. Скомканная селекция «ястребов» — главная причина, почему трудности для них были не то что ожидаемыми, а неизбежными.

Призывы уволить Кравца в такой ситуации выглядят как минимум странно. Понятно, что за последние годы болельщики «Авангарда» привыкли видеть свою команду в числе топов лиги. Но времена меняются — сейчас омская команда далеко не та, что брала Кубок Гагарина или доходила до финала. Более того, она даже не та, что была в Омске всего каких-то полгода назад.

Потенциал для «Авангарда» в его нынешнем виде — место где-то в середине зоны плей-офф. И пока с задачей держаться в этом диапазоне Кравец справляется (не забываем про игры в запасе). А от спадов не застрахована ни одна команда — посмотрите на мучения тех же армейских клубов, неудачи «Сибири», «Авто», «Трактора». Да и вообще — мы живём в мире, где самое большое количество очков за последние пять матчей набрали «Сочи» и «Лада» — и это не повод возносить эти команды до небес. Как и три поражения подряд — не повод увольнять Кравца.