Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь Никита Серебряков пропустил первый гол на 40-й секунде дебютного матча за СКА

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. К концу первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хозяева открыли счёт уже на 40-й секунде. Нападающий ЦСКА Константин Окулов нанёс бросок от правого борта. Шайба отскочила от щитка голкипера СКА Никиты Серебрякова на левый круг вбрасывания. Оттуда Владислав Каменев добил шайбу в ворота.

Таким образом, Серебряков, проводящий дебютный матч за СКА после обмена из «Адмирала», пропустил гол уже на 40-й секунде своего пребывания в новом клубе и после второго броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».