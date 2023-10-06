Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (3:6).

«Хороший получился матч, когда мы играли в равных составах, хорошо прессинговали, создавали моменты. Но нужно подтянуть дисциплину, всё-таки слишком много удаляемся. Тем более в нашей ситуации, когда мы играем в три пары защитников, на них выпадает очень большой объём работы. В конце было видно, что ребятам уже тяжело. Уже не было свежести и того движения, что было в начале игры.

А «пять на пять» много позитивных моментов. Молодые ребята выходят на новый уровень, становятся лидерами, проходят через сложные ситуации, забивают важные голы. По настрою, выполнению игрового задания сегодня всё было на отлично. Дисциплина должна быть лучше, особенно против топовой команды, как «Металлург».

Что мешало сыграть активно до третьего периода? Во втором периоде мы полпериода играли в меньшинстве. Тем более дальняя скамейка, ребятам тяжело поменяться. Это поменяло ритм игры. «Пять на пять» мы контролировали шайбу в зоне атаки, создавали моменты. Удаления были неоправданными, в зоне атаки. Должны играть дисциплинированно, тем более не было необходимости удаляться. Из-за большого количества удалений инициатива перешла к «Металлургу».

Мы играли активно, и «Металлург» играл активно, была хорошая игра с обеих сторон. Был и прессинг, и качественный выход из-под давления, и качественные моменты, и вратари сегодня играли. Игра была зрелищной. Мы должны подтянуть дисциплину.

Что должен сделать Кузьмин, чтобы регулярно играть в КХЛ? Так же продолжать работать. Как он не соответствует уровню? Он соответствует, просто у нас есть ребята, которые тоже хорошо играют. Мы пытаемся найти время всем, находим время всем, кто помогает команде. И Глеб — один из тех ребят. Да, он мало играл. Честь ему и хвала, что не раскисал, не падал духом, а продолжал работать и ждал своего шанса. Когда ему сегодня представился шанс, он им воспользовался. Вся их тройка хорошо сегодня смотрелась.

Шмелёв тренируется и набирает форму. Когда будет шанс, он должен будет им воспользоваться», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.