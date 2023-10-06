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«Металлург» — «Салават Юлаев» 6:3, матч регулярного чемпионата КХЛ, 6 октября

«Металлург» обыграл «Салават», забив шесть голов. У уфимцев пятое поражение в семи матчах
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гребёнкин (Грасс) – 05:35 (5x5)     2:0 Михайлис (Петунин, Юров) – 27:44 (5x4)     3:0 Петунин (Яковлев, Юров) – 39:48 (5x5)     3:1 Сучков – 42:32 (5x5)     3:2 Дроздов (Башкиров) – 48:32 (4x5)     4:2 Гребёнкин (Пресс, Яковлев) – 48:52 (5x4)     5:2 Канцеров (Акользин, Квартальнов) – 54:53 (5x5)     5:3 Алалыкин (Кулёмин, Хмелевски) – 55:08 (5x5)     6:3 Гребёнкин – 59:34 (en)    

На шестой минуте Никита Гребёнкин с передачи Михаила Грасса вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Никита Михайлис, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Металлурга». За 12 секунд до завершения второго периода Александр Петунин забросил третью шайбу.

На 43-й минуте Егор Сучков отыграл один гол. На 48-й минуте Иван Дроздов с передачи Данила Башкирова в меньшинстве сократил отставание до минимума. Через 20 секунд Никита Гребёнкин оформил дубль. На 55-й минуте Роман Канцеров забил пятый гол. Спустя всего 15 секунд Данил Алалыкин сделал счёт 5:3. На последней минуте Никита Гребёнкин оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» вновь примет «Салават Юлаев». Встреча состоится 8 октября.

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