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«Металлург» обыграл «Салават», забив шесть голов. У уфимцев пятое поражение в семи матчах

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).

На шестой минуте Никита Гребёнкин с передачи Михаила Грасса вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Никита Михайлис, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Металлурга». За 12 секунд до завершения второго периода Александр Петунин забросил третью шайбу.

На 43-й минуте Егор Сучков отыграл один гол. На 48-й минуте Иван Дроздов с передачи Данила Башкирова в меньшинстве сократил отставание до минимума. Через 20 секунд Никита Гребёнкин оформил дубль. На 55-й минуте Роман Канцеров забил пятый гол. Спустя всего 15 секунд Данил Алалыкин сделал счёт 5:3. На последней минуте Никита Гребёнкин оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» вновь примет «Салават Юлаев». Встреча состоится 8 октября.