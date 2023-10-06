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Главный тренер «Салавата»: Кулёмин не удивляет. Идеальный пример, как быть профессионалом

Главный тренер «Салавата»: Кулёмин не удивляет. Идеальный пример, как быть профессионалом
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения во встрече с «Металлургом» (3:6).

«Кулёмин меня не удивляет, я от него этого и ожидал. Он на протяжении всей карьеры доказывает своей работой и профессионализмом. Поэтому Николай в нашей команде — идеальный пример, как быть профессионалом и как играть в хоккей. У молодых ребят есть чему у него поучиться, и они учатся. Кулёмину быстро вернулся после того, как ему разбили губу? Доктор оперативно сработал.

Думал ли заменить Ежова? Команда была заряжена. Да, мы пропустили контратаки, пропустили «шесть на четыре», но команда была заряжена с первой до последней минуты. Шаров? Александр готовится. Так как у нас много игр — сейчас серия из семи матчей за полмесяца, поэтому ищем варианты, чтобы ребята могли отдохнуть, восстановить силы и быть готовыми к следующим матчам», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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