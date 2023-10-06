В. Крикунов — об армейском дерби: качественный матч, СКА сдержал натиск

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал итоги первого армейского дерби в сезоне-2023/2024, в котором СКА в гостях переиграл ЦСКА (3:2).

«Очень качественный матч в Москве выдали ЦСКА и СКА. Конечно, команды изначально были немного в разном состоянии: москвичи проводили пятый подряд матч дома, петербуржцы же завершали безумную шестиматчевую гостевую серию, которая захватила и Дальний Восток. Понятно, почему в СКА недовольны календарём: на другой конец страны летают все команды, но обычно принято после этого выезда ставить домашнюю серию.

Матч пошёл так, что гостям и на старте первого, и на старте второго периода приходилось отыгрываться, причём вины Серебрякова в пропущенных шайбах не было ни малейшей: сначала Каменев сработал на добивании, а потом спасти помешал рикошет. В целом же новичок СКА выглядел очень уверенно, выручал не раз. СКА сдержал натиск соперника и довёл матч до заслуженной победы», — сказал Крикунов «Чемпионату».