Нападающий «Лос-Анджелеса» Калиев дисквалифицирован на два матча регулярного сезона

Правый нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артур Калиев дисквалифицирован без сохранения заработной платы на два матча регулярного чемпионата НХЛ и две предсезонные игры, сообщает Associated Press. Санкции наложены на игрока за удар коленом форварда «Анахайм Дакс» Чейза Де Лео во втором периоде предсезонного поединка, который прошёл в ночь на 4 октября и закончился победой «Кингз» со счётом 4:1. Во время матча Калиев получил за этот эпизод двухминутное удаление.

Также американскому нападающему придётся заплатить, исходя из его среднегодовой зарплаты, штраф в $ 9314 в соответствии с коллективным договором НХЛ. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Калиев уже отбыл одну игру дисквалификации против «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 6 октября по московскому времени). Также форвард не сыграет 7 октября в предсезонном матче с «Вегас Голден Найтс». Дисквалификация на матчи регулярного чемпионата НХЛ коснётся домашних поединков с «Колорадо Эвеланш» (в ночь на 12 октября) и «Каролиной Харрикейнз» (в ночь на 15 октября).

Вернуться на лёд 22-летний Калиев сможет в гостевой встрече с «Виннипег Джетс» (в ночь на 18 октября). В прошлом сезоне хоккеист в 56 играх набрал 28 (13+15) очков.