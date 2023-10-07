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Юниорская и молодёжная сборные России сыграют на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

Юниорская и молодёжная сборные России сыграют на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге
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С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоится международный турнир «Кубок Будущего». В турнире сыграют молодёжные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.

Помимо классического хоккея, 5 ноября сборные команды также сыграют в динамичном формате 3х3.

Расписание турнира

3 ноября

14:30 Россия U18 — Беларусь U20

18:30. Россия U20 — Казахстан U20

4 ноября

14:00. Россия U18 — Казахстан U20

18:00. Россия U20 — Беларусь U20

5 ноября, турнир 3х3

13:00. Россия U20 — Казахстан U20

13:40. Россия U18 — Беларусь U20

14:20. Игра за третье место

15:00. Финал

6 ноября

14:00. Россия U20 — Россия U18

18:00. Казахстан U20 — Беларусь U20

Напомним, в Минске на Кубке Будущего в конце мая победителем турнира стала молодёжная сборная России.

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