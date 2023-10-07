Юниорская и молодёжная сборные России сыграют на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге
С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоится международный турнир «Кубок Будущего». В турнире сыграют молодёжные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.
Помимо классического хоккея, 5 ноября сборные команды также сыграют в динамичном формате 3х3.
Расписание турнира
3 ноября
14:30 Россия U18 — Беларусь U20
18:30. Россия U20 — Казахстан U20
4 ноября
14:00. Россия U18 — Казахстан U20
18:00. Россия U20 — Беларусь U20
5 ноября, турнир 3х3
13:00. Россия U20 — Казахстан U20
13:40. Россия U18 — Беларусь U20
14:20. Игра за третье место
15:00. Финал
6 ноября
14:00. Россия U20 — Россия U18
18:00. Казахстан U20 — Беларусь U20
Напомним, в Минске на Кубке Будущего в конце мая победителем турнира стала молодёжная сборная России.
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