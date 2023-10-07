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«СКА выиграл у ЦСКА абсолютно по делу». Андрей Назаров оценил армейское дерби

«СКА выиграл у ЦСКА абсолютно по делу». Андрей Назаров оценил армейское дерби
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Известный тренер Андрей Назаров оценил победу СКА в матче с ЦСКА (3:2) и поздравил с днём рождения Президента России Владимира Путина.

«Накануне посмотрел центральный матч игрового дня в КХЛ ЦСКА – СКА. Мы видим, что обмен с участием Никиты Серебрякова пошёл на пользу всем, оцениваю его положительно, как большой плюс для обеих сторон. СКА выиграл у действующего чемпиона, причём абсолютно по делу, отлично выглядел дебютировавший за гостей вратарь. В свою очередь, «Адмирал», участвовавший в сделке, забрал четыре очка в домашних встречах с «Ладой». Сегодня тоже много ярких встреч с интересной афишей, будем следить за игровым днём.

Пользуясь случаем, хотел бы присоединиться к многомилионным поздравлениям с днём рождения президента нашей страны и главного хоккейного капитана, преданного болельщика любимой всеми игры Владимира Владимировича Путина», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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