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ЦСКА — СКА — 2:3 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ, первое армейское дерби в сезоне-2023/2024

Первое армейское дерби — за СКА! Пропустили на 40-й секунде и вырвали победу в меньшинстве
Дмитрий Сторожев
Первое армейское дерби — за СКА!
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Петербуржцы снова находятся в зоне плей-офф.

На несколько «зелёных», сибирских и уральских дерби в этом регулярном чемпионате мы уже взглянули, теперь очередь добралась и до дерби армейского. Две лучшие команды Западной конференции последних сезонов в нынешнем пока, мягко говоря, далеки от идеала. И если ЦСКА в последних играх взял курс на исправление, одержав три крупные победы подряд, то СКА после четырёхматчевой победной серии вновь проигрывает, уступив двум недавним соперникам. Петербуржцы даже находятся вне зоны плей-офф, занимая предпоследнюю строчку на Западе. Хотя для обладателей Кубка Континента всё не так печально, как кажется на первый взгляд. От лидирующей восьмёрки команду отделяет всего одно очко, а от сегодняшних соперников до стартового вбрасывания — три, и это при одной игре в запасе относительно московских одноклубников.

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К тому же у СКА до начала встречи была вторая по надёжности защита на Западе — меньше сегодняшних гостей (27) пропускал только «Локомотив» (25). К несчастью для армейцев Невы, забивают они тоже немного, а оборона ЦСКА в последнее время практически не даёт промаха. В недавнем матче с «Барысом» ворота действующих чемпионов и вовсе остались в неприкосновенности.

Иван Федотов, оформивший первый шат-аут после возвращения из армии, сегодня вновь занял место в основе. Его визави стал новичок петербуржцев Никита Серебряков, совсем недавно перешедший из «Адмирала». Начало карьеры в СКА для лучшего голкипера КХЛ прошлого сезона получилось ужасным — уже через 40 секунд ЦСКА открыл счёт. Владислав Каменев не дал гостям выбросить шайбу из зоны, нашёл пасом Константина Окулова, а после его прострела первым оказался на добивании, забив первый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Радость от заброшенной шайбы была недолгой — через три минуты СКА получил право на розыгрыш лишнего. Подопечные Романа Ротенберга в этом сезоне имеют большие трудности с реализацией большинства — хуже них в лиге численное преимущество реализовывает только «Сибирь». Однако в этом случае спецбригада петербуржцев сработала на отлично — Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, Сергей Толчинский нашёл пасом Арсения Грицюка, а тот из правого круга вбрасывания неотразимо бросил низом. На всё про всё у невских армейцев ушло четыре секунды — к началу пятой минуты счёт вновь стал равным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Следующего гола пришлось ждать до начала второго периода — хозяева вновь выглядели лучше в стартовом отрезке двадцатиминутки, заперли соперника у его ворот и смогли конвертировать давление в заброшенную шайбу. Серебряков вряд ли видел момент выстрела Павла Карнаухова от синей линии, а рикошет от защитника только усугубил ситуацию — шансов спасти ворота у Никиты практически не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

ЦСКА в какой-то момент едва не забросил третью шайбу, но вместо этого пропустил сам. Кадейкин и Толчинский повторили вчерашнюю комбинацию Владимира Ткачёва и Игоря Мартынова, которая привела к голу «Авангарда» в ворота «Ак Барса». Александр нашёл партнёра по команде точным пасом через среднюю зону, а Сергей уверенно разобрался с Федотовым, прокинув шайбу в «домик» последнему. 28-й номер в этом сезоне пока забивает только в Москве — его предыдущий гол пришёлся на гостевую встречу с «Динамо» в первом матче регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Свои шансы реализовать выходы на рандеву с Серебряковым имели московские армейцы, но новичок СКА на последнем рубеже действовал очень уверенно. Как и его коллега на другом конце площадки — несмотря на большое количество острых моментов с обеих сторон, на второй перерыв команды ушли при счёте 2:2.

Третий период тоже начался с быстрого гола, но на этот раз вперёд вышли гости. При этом Михаил Воробьёв свою шайбу забросил в меньшинстве, во второй раз за игру пробросив снаряд между ног голкиперу ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Каменев (Плотников, Окулов) – 00:40 (5x5)     1:1 Грицюк (Толчинский, Кадейкин) – 04:01 (5x4)     2:1 Карнаухов (Дыбленко) – 21:23 (5x5)     2:2 Толчинский (Кадейкин, Пашнин) – 25:08 (5x5)     2:3 Воробьёв (Сергеев) – 43:32 (4x5)    

В отличие от петербуржцев, дважды отыгрывавшихся по ходу встречи, подопечные Сергея Фёдорова ответить на такую наглость не смогли. СКА довёл дело до победы и вернулся в зону плей-офф, а одним из главных героев матча стал Никита Серебряков, отразивший 34 броска.

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