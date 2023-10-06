Первое армейское дерби — за СКА! Пропустили на 40-й секунде и вырвали победу в меньшинстве

На несколько «зелёных», сибирских и уральских дерби в этом регулярном чемпионате мы уже взглянули, теперь очередь добралась и до дерби армейского. Две лучшие команды Западной конференции последних сезонов в нынешнем пока, мягко говоря, далеки от идеала. И если ЦСКА в последних играх взял курс на исправление, одержав три крупные победы подряд, то СКА после четырёхматчевой победной серии вновь проигрывает, уступив двум недавним соперникам. Петербуржцы даже находятся вне зоны плей-офф, занимая предпоследнюю строчку на Западе. Хотя для обладателей Кубка Континента всё не так печально, как кажется на первый взгляд. От лидирующей восьмёрки команду отделяет всего одно очко, а от сегодняшних соперников до стартового вбрасывания — три, и это при одной игре в запасе относительно московских одноклубников.

К тому же у СКА до начала встречи была вторая по надёжности защита на Западе — меньше сегодняшних гостей (27) пропускал только «Локомотив» (25). К несчастью для армейцев Невы, забивают они тоже немного, а оборона ЦСКА в последнее время практически не даёт промаха. В недавнем матче с «Барысом» ворота действующих чемпионов и вовсе остались в неприкосновенности.

Иван Федотов, оформивший первый шат-аут после возвращения из армии, сегодня вновь занял место в основе. Его визави стал новичок петербуржцев Никита Серебряков, совсем недавно перешедший из «Адмирала». Начало карьеры в СКА для лучшего голкипера КХЛ прошлого сезона получилось ужасным — уже через 40 секунд ЦСКА открыл счёт. Владислав Каменев не дал гостям выбросить шайбу из зоны, нашёл пасом Константина Окулова, а после его прострела первым оказался на добивании, забив первый гол в сезоне.

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Радость от заброшенной шайбы была недолгой — через три минуты СКА получил право на розыгрыш лишнего. Подопечные Романа Ротенберга в этом сезоне имеют большие трудности с реализацией большинства — хуже них в лиге численное преимущество реализовывает только «Сибирь». Однако в этом случае спецбригада петербуржцев сработала на отлично — Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, Сергей Толчинский нашёл пасом Арсения Грицюка, а тот из правого круга вбрасывания неотразимо бросил низом. На всё про всё у невских армейцев ушло четыре секунды — к началу пятой минуты счёт вновь стал равным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Следующего гола пришлось ждать до начала второго периода — хозяева вновь выглядели лучше в стартовом отрезке двадцатиминутки, заперли соперника у его ворот и смогли конвертировать давление в заброшенную шайбу. Серебряков вряд ли видел момент выстрела Павла Карнаухова от синей линии, а рикошет от защитника только усугубил ситуацию — шансов спасти ворота у Никиты практически не было.

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ЦСКА в какой-то момент едва не забросил третью шайбу, но вместо этого пропустил сам. Кадейкин и Толчинский повторили вчерашнюю комбинацию Владимира Ткачёва и Игоря Мартынова, которая привела к голу «Авангарда» в ворота «Ак Барса». Александр нашёл партнёра по команде точным пасом через среднюю зону, а Сергей уверенно разобрался с Федотовым, прокинув шайбу в «домик» последнему. 28-й номер в этом сезоне пока забивает только в Москве — его предыдущий гол пришёлся на гостевую встречу с «Динамо» в первом матче регулярки.

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Свои шансы реализовать выходы на рандеву с Серебряковым имели московские армейцы, но новичок СКА на последнем рубеже действовал очень уверенно. Как и его коллега на другом конце площадки — несмотря на большое количество острых моментов с обеих сторон, на второй перерыв команды ушли при счёте 2:2.

Третий период тоже начался с быстрого гола, но на этот раз вперёд вышли гости. При этом Михаил Воробьёв свою шайбу забросил в меньшинстве, во второй раз за игру пробросив снаряд между ног голкиперу ЦСКА.

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В отличие от петербуржцев, дважды отыгрывавшихся по ходу встречи, подопечные Сергея Фёдорова ответить на такую наглость не смогли. СКА довёл дело до победы и вернулся в зону плей-офф, а одним из главных героев матча стал Никита Серебряков, отразивший 34 броска.