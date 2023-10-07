Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу «Торпедо» в матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу во встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 7:1.

«Вы знаете, мы говорили буквально перед матчем с «Куньлунем». У нас до «Куньлуня» было четыре гола за три встречи. Это слишком мало. Мы кое-что сказали ребятам, кое-что показали. Четыре гола в Мытищах, сегодня семь. И я сказал ребятам, что это ещё не предел, потому что при хорошей игре, при коллективной игре многие вещи случаются правильно. Поэтому сегодня я рад, что сегодня мы обыграли серьёзного соперника, который находится рядом с нами в турнирной таблице. Поэтому мы рады. Готовимся к следующему матчу в Ярославле», — сказал Ларионов после матча.