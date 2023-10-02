Стали известны зарплаты хоккеистов «Торпедо», Ларионов-младший получает больше отца

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Стали известны заработные платы хоккеистов «Торпедо», сообщает «Спорт-экспресс».

Лидер нижегородцев Алексей Кручинин является самым высокооплачиваемым игроком — 38 млн рублей. На втором месте Николай Коваленко (27 млн). Позиции с третьей по шестую разделили Кирилл Воронин, Сергей Гончарук, Максим Летунов и Михаил Орлов — они получают по 25 млн. Словацкий вратарь Адам Гуска зарабатывает 20 млн. столько же — Игорь Ларионов.

Белорусский вратарь Иван Кульбаков получает 18 млн, американский форвард Деннис Ян — 16 млн, его соотечественник Бобби Линч — 10 млн, Ю Сато — 4 млн. Молодые лидеры «Торпедо» Данил Веряев и Богдан Конюшков зарабатывают по 10 млн; Антон Сизов — 11 млн, Василий Атанасов — 5 млн.

Примечательно, что сын главного тренера нижегородцев Игорь Ларионов-младший получает больше своего отца — 20 млн против 17 млн.