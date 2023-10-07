«Северсталь» повторила клубный рекорд по крупной победе в КХЛ

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 10:1 (2:1, 2:0, 6:0).

Как отмечает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале, «Северсталь» во второй раз в рамках Континентальной хоккейной лиги забросила 10 шайб за один матч. Кроме того, череповчане повторили клубный рекорд по самой крупной победе в КХЛ. В сезоне-2010/2011 «Северсталь» разгромила «Автомобилист» также со счётом 10:1.

Напомним, нападающий Никита Коростелёв оформил хет-трик, к которому добавил результативную передачу. Кирилл Пилипенко набрал 3 (2+1) очка.