«Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1, Коростелёв оформил хет-трик

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 10:1 (2:1, 2:0, 6:0).

На 14-й минуте Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова вывел южный клуб вперёд. На 17-й минуте Кирилл Пилипенко после паса Василия Токранова сравнял счёт. Через 80 секунд Никита Коростелёв вывел «Северсталь» вперёд. На 33-й минуте нападающий оформил дубль. Через 41 секунду Руслан Абросимов забил четвёртый гол. На 43-й минуте Кирилл Пилипенко забросил свою вторую шайбу. На 45-й минуте Никита Коростелёв оформил дубль. На 49-й минуте Василий Токранов забил седьмой гол. На 51-й минуте Александр Скоренов забросил восьмую шайбу, на 58-й минуте Дмитрий Моисеев — девятую. Точку во встрече поставил Тимур Муханов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с московским «Динамо». «Сочи» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 9 октября.