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«Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1, Коростелёв оформил хет-трик

«Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1, Коростелёв оформил хет-трик
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 10:1 (2:1, 2:0, 6:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 10
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Мичков) – 13:12 (5x5)     1:1 Пилипенко (Токранов) – 16:05 (5x4)     1:2 Коростелёв (Абросимов, Шумилов) – 17:25 (5x4)     1:3 Коростелёв (Иванцов, Скоренов) – 32:16 (5x5)     1:4 Абросимов (Ильин, Седов) – 33:07 (5x5)     1:5 Пилипенко (Аймурзин, Барберио) – 42:59 (5x5)     1:6 Коростелёв (Скоренов) – 44:16 (5x5)     1:7 Токранов (Ильин, Лишка) – 48:22 (5x5)     1:8 Скоренов (Седов, Коростелёв) – 50:46 (4x3)     1:9 Моисеев – 57:11 (5x5)     1:10 Муханов (Пилипенко, Аймурзин) – 58:26 (5x5)    

На 14-й минуте Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова вывел южный клуб вперёд. На 17-й минуте Кирилл Пилипенко после паса Василия Токранова сравнял счёт. Через 80 секунд Никита Коростелёв вывел «Северсталь» вперёд. На 33-й минуте нападающий оформил дубль. Через 41 секунду Руслан Абросимов забил четвёртый гол. На 43-й минуте Кирилл Пилипенко забросил свою вторую шайбу. На 45-й минуте Никита Коростелёв оформил дубль. На 49-й минуте Василий Токранов забил седьмой гол. На 51-й минуте Александр Скоренов забросил восьмую шайбу, на 58-й минуте Дмитрий Моисеев — девятую. Точку во встрече поставил Тимур Муханов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с московским «Динамо». «Сочи» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 9 октября.

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