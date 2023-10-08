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Гол Барбашёва помог «Вегасу» победить «Лос-Анджелес»

Гол Барбашёва помог «Вегасу» победить «Лос-Анджелес»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» проиграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:7.

Первую шайбу гостей в этом матче на 6-й минуте забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Также у «Голден Найтс» отличились Джек Айкел (дважды), Чандлер Стивенсон, Ши Теодор, Николя Руа и Джонатан Маршессо. У хозяев шайбы забросили Анже Копитар, Мэтт Рой, Виктор Арвидссон и Кевин Фиала.

В матче также принимали участие ещё двое россиян защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.

НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Копитар (Байфилд, Даути) – 01:12 (5x5)     2:0 Рой (Дюбуа, Фиала) – 04:11 (5x5)     2:1 Барбашёв (Маршессо, Пьетранджело) – 05:24 (5x5)     3:1 Арвидссон (Кемпе, Даути) – 08:38 (5x4)     3:2 Стивенсон (Айкел, Стоун) – 19:08 (5x4)     3:3 Теодор (Маршессо, Айкел) – 26:55 (5x5)     4:3 Фиала (Дюбуа, Рой) – 35:48 (5x5)     4:4 Руа (Каррье, Пахал) – 43:27 (5x5)     4:5 Айкел (Маршессо, Макнэбб) – 49:00 (5x5)     4:6 Маршессо (Стоун, Айкел) – 49:37 (5x4)     4:7 Айкел – 59:04 (5x5)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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