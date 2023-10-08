Гол Барбашёва помог «Вегасу» победить «Лос-Анджелес»

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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» проиграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:7.

Первую шайбу гостей в этом матче на 6-й минуте забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Также у «Голден Найтс» отличились Джек Айкел (дважды), Чандлер Стивенсон, Ши Теодор, Николя Руа и Джонатан Маршессо. У хозяев шайбы забросили Анже Копитар, Мэтт Рой, Виктор Арвидссон и Кевин Фиала.

В матче также принимали участие ещё двое россиян защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».