Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду», у Бобровского 19 сейвов

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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Таннер Жанно, Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Флориду» забивали Райан Ломберг и Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 19 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».