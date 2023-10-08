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Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду», у Бобровского 19 сейвов

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду», у Бобровского 19 сейвов
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Таннер Жанно, Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Флориду» забивали Райан Ломберг и Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 19 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Жанно (Рэддиш, Мереля) – 02:37 (5x5)     1:1 Ломберг (Луостаринен) – 11:34 (4x5)     1:2 Чирелли – 17:01 (5x5)     2:2 Луостаринен (Ткачук, Махура) – 17:33 (5x5)     2:3 Хагель – 32:18 (4x5)     2:4 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 40:40 (5x5)    
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