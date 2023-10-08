Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Даллас»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл, российский нападающий Кирилл Капризов и Марко Росси.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

Свой первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проведёт с «Флоридой Пантерз». Матч состоится 13 октября, начало – 03:00 мск.