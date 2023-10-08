Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Даллас»
Поделиться
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл, российский нападающий Кирилл Капризов и Марко Росси.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
Свой первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проведёт с «Флоридой Пантерз». Матч состоится 13 октября, начало – 03:00 мск.
Комментарии
- 8 октября 2023
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:31
-
03:30
-
03:08
-
02:24
-
01:58
-
01:42
-
01:00
-
00:05
- 7 октября 2023
-
23:46
-
23:11
-
22:54
-
22:27
-
22:00
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:08
-
21:06
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:52
Партнерский контент