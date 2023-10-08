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Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Даллас»

Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Даллас»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл, российский нападающий Кирилл Капризов и Марко Росси.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

Свой первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проведёт с «Флоридой Пантерз». Матч состоится 13 октября, начало – 03:00 мск.

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миддлтон (Голигоски, Фолиньо) – 10:07 (5x5)     2:0 Меррилл (Цуккарелло) – 42:51 (4x4)     3:0 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 46:32 (5x4)     4:0 Росси (Фолиньо) – 51:20 (5x5)    
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