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Два очка Бучневича и шайба Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Два очка Бучневича и шайба Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
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В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенную шайбу в свой актив записал российский нападающий Никита Александров. Дублем отметился Роберт Томас, ещё по разу отличились Маккензи Макикерн и Джейк Нейборс. Российский форвард Павел Бучневич записал в свой актив две результативные передачи.

У гостей забивали Лукас Райхель, Джоуи Андерсон, а также Маккензи Энтвистл.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Александров (Бортуццо, Перунович) – 03:52 (5x4)     2:0 Томас (Кайру, Бучневич) – 05:27 (5x5)     2:1 Райхель – 14:01 (5x5)     3:1 Макикерн (Лаферрье, Такер) – 27:21 (5x5)     4:1 Томас (Кайру, Бучневич) – 29:38 (5x4)     4:2 Андерсон (Катчук, Корчински) – 30:22 (5x5)     4:3 Энтвистл (Хардман, Мразек) – 32:28 (5x5)     5:3 Нейборс (Крюг, Хейз) – 41:05 (5x5)    
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