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Два очка Бучневича и шайба Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенную шайбу в свой актив записал российский нападающий Никита Александров. Дублем отметился Роберт Томас, ещё по разу отличились Маккензи Макикерн и Джейк Нейборс. Российский форвард Павел Бучневич записал в свой актив две результативные передачи.

У гостей забивали Лукас Райхель, Джоуи Андерсон, а также Маккензи Энтвистл.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».