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Кожевников: Рябыкин сильно рискует, отправляясь в «Витязь»

Кожевников: Рябыкин сильно рискует, отправляясь в «Витязь»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался по поводу назначения Дмитрия Рябыкина главным тренером «Витязя». Последним местом работы Рябыкина в качестве главного тренера был «Авангард». Из омского клуба специалиста уволили осенью 2022 года.

«Рябыкин мне нравился по Омску, он бился на льду за команду и с канадскими бойцами «Витязя», и в прессе — со мной, когда я критиковал Боба Хартли. Парень жёсткий, с характером, таких в нашем хоккее не много. Но Рябыкин должен понимать, что он сильно рискует.

Чтобы выйти из такого кризиса, нужен состав и нужны болельщики, которые дают команде энергетику. Состав у «Витязя» скромный, из-за очередного переезда немного потеряны и болельщики, значит, надо делать ставку на молодёжь. Год-полтора на это уйдёт — но команда, подозреваю, будет болтаться», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее «Витязь» расстался с 53-летним наставником Александром Завьяловым. Он стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года.

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