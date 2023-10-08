Арендованные у СКА Бучельников и Иванов попали в состав «Адмирала» на матч с «Ак Барсом»

Стали известны составы на матч между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча пройдёт во Владивостоке и начнётся в 10:00 мск. Примечательно, что в состав «моряков» на матч попали арендованные у СКА вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников. Хоккеисты пополнили состав дальневосточного клуба в результате обмена голкипера Никиты Серебрякова в СКА.

Этот матч станет дебютным для хоккеистов за «Адмирал». Иванов попал в заявку в качестве второго вратаря «моряков». Бучельников заявлен в качестве 13-ого нападающего.

Фото: пресс-служба «Адмирала»

Отметим, что вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников – до конца сезона-2023/2024 будут выступать за «Адмирал» на правах аренды.