Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арендованные у СКА Бучельников и Иванов попали в состав «Адмирала» на матч с «Ак Барсом»

Арендованные у СКА Бучельников и Иванов попали в состав «Адмирала» на матч с «Ак Барсом»
Комментарии

Стали известны составы на матч между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча пройдёт во Владивостоке и начнётся в 10:00 мск. Примечательно, что в состав «моряков» на матч попали арендованные у СКА вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников. Хоккеисты пополнили состав дальневосточного клуба в результате обмена голкипера Никиты Серебрякова в СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань

Этот матч станет дебютным для хоккеистов за «Адмирал». Иванов попал в заявку в качестве второго вратаря «моряков». Бучельников заявлен в качестве 13-ого нападающего.

Фото: пресс-служба «Адмирала»

Отметим, что вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников – до конца сезона-2023/2024 будут выступать за «Адмирал» на правах аренды.

Материалы по теме
Стала известна компенсация «Адмиралу» за обмен вратаря Никиты Серебрякова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android