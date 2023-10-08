Кожевников — о канадцах из «Салавата»: пора наказывать легионеров-курортников рублём

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников осудил канадских новичков «Салавата Юлаева» Джоша Ливо и Николя Мелоша за то, что они до сих пор не прибыли в расположение клуба и заявил, что ему не нравятся ранние отставки главных тренеров в КХЛ.

«Кто следующий в очереди на отставку? На Востоке все ведущие команды вроде бы занимают свои места. Внизу кубковой восьмёрки — «Авангард» и «Салават», но, как я уже говорил, Уфе с одним легионером и очень средним составом выше не подняться. Низковато находится неплохо укомплектованный Омск, присмотрюсь к этой команде на следующей неделе. Вообще же этот парад отставок мне не нравится. Тренер — очень сложная профессия, нужно её ценить. Прежде всего — менеджерам, которые чуть что — пускают тренеров «в расход». А также игрокам и все тем же легионерам.

Посмотрите на ту же Уфу, там уже месяц ждут загадочного форварда с тем же именем, что и Хо-Сэнг (Джошуа Ливо. — Прим. «Чемпионата»). Плюс читал, что в «Салават» вроде подписали и канадского защитника (Николя Мелош. — Прим. «Чемпионата»). Прошла уже почти четверть чемпионата, но где все эти люди? Где их помощь команде? Не пора ли наказывать таких легионеров-курортников рублём?» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.