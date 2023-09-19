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В «Салавате» назвали срок, в течение которого Джош Ливо прибудет в расположение команды

В «Салавате» назвали срок, в течение которого Джош Ливо прибудет в расположение команды
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда к команде присоединится новичок Джош Ливо.

«Ливо прибудет в Уфу через две-три недели. Он уже давно в тренировочном процессе. Надеемся, что сразу по приезде он будет готов включиться в работу. Сейчас решаются вопросы по визе и другим подобным документам. Мы следили за Джошем, вместе с тренерским штабом обсуждали его кандидатуру. Это опытный и стабильный игрок, который провёл более 260 матчей в НХЛ, в АХЛ он был одним из лучших игроков лиги, выигрывал Кубок Колдера. Габаритный нападающий, способный добавить нам мощи в атаке, усилить игру в большинстве. Надеемся, Ливо быстро адаптируется к игре в КХЛ», — сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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