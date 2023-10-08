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«Амур» нанёс «Ладе» третье поражение кряду, едва не упустив преимущество в три гола

«Амур» нанёс «Ладе» третье поражение кряду, едва не упустив преимущество в три гола
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В Хабаровске на «Платинум-Арене» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ладой». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Рылов (Лапин, Хохряков) – 16:13 (5x5)     2:0 Грачёв (Щемеров, Бочаров) – 45:01 (5x4)     3:0 Шевченко (Бочаров) – 48:43 (5x5)     3:1 Космачук – 50:34 (5x5)     3:2 Попугаев (Демидов) – 51:12 (5x5)     4:2 Коршков (Мищенко) – 59:15 (en)    

«Амур» к середине третьего периода вёл со счётом 3:0. Голы забивали Яков Рылов, Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко. Однако «Ладе» удалось забить два быстрых гола с разницей менее чем в минуту. Сначала отличился Скотт Космачу, а затем Никита Попугаев. В концовке матча тольяттинцы попытались сравнять счёт, но удаление Космачука перечеркнуло их надежды и позволило Егору Коршкову забить дебютный гол за «Амур» в пустые ворота.

«Лада» уступила в третьей встрече подряд. Повторный матч между командами состоится в Хабаровске 10 октября.

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