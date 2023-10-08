Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: Самонов по семейным обстоятельствам вчера уехал в Уфу

Козлов: Самонов по семейным обстоятельствам вчера уехал в Уфу
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Металлургом» (6:2) заявил, что голкипер уфимского клуба Александр Самонов покинул команду по семейным обстоятельствам.

«Самонов по семейным обстоятельствам вчера уехал в Уфу. Там вроде бы, слава богу, всё нормально. Приедем и узнаем, что у него и как.

Гуськов – часть нашей команды, хороший габаритный центр. Но сейчас дали ему отдохнуть, подтянуть физическую форму, так как у нас Кузьмин – тоже центр, который тоже должен играть. Сезон длинный, много длинных серий матчей, мы пытаемся распределить нагрузку среди всех. То же самое, как Шаров пропускал прошлый матч, а сегодня вышел. Подстраиваемся под реалии сезона», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата» высказался о крупной победе над «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android