В Финляндии судья во время матча потребовал от болельщиков покинуть трибуны

В матче третьей по силе лиги Финляндии между «С-Киеко» и «Порвоон Хантерс» главный судья встречи потребовал от болельщиков освободить трибуны.

Как сообщает Ilta-Sanomat, во время игры с трибун раздавались свистки, которые сбивали с толку игроков. Главный судья решил вмешаться и поручил диктору сказать, что если свист продолжится, то болельщикам придётся освободить трибуны, однако это не помогло и свист продолжился.

В итоге судья дал болельщикам две минуты на то, чтобы освободить трибуны. На матче присутствовало 282 зрителя. После игры болельщики выразили негодование, так как они заплатили за билеты, но денег им не вернули.

Представитель «С-Киеко» пообещал разобраться в ситуации позже.