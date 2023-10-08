Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Финляндии судья во время матча потребовал от болельщиков покинуть трибуны

В Финляндии судья во время матча потребовал от болельщиков покинуть трибуны
Комментарии

В матче третьей по силе лиги Финляндии между «С-Киеко» и «Порвоон Хантерс» главный судья встречи потребовал от болельщиков освободить трибуны.

Как сообщает Ilta-Sanomat, во время игры с трибун раздавались свистки, которые сбивали с толку игроков. Главный судья решил вмешаться и поручил диктору сказать, что если свист продолжится, то болельщикам придётся освободить трибуны, однако это не помогло и свист продолжился.

В итоге судья дал болельщикам две минуты на то, чтобы освободить трибуны. На матче присутствовало 282 зрителя. После игры болельщики выразили негодование, так как они заплатили за билеты, но денег им не вернули.

Представитель «С-Киеко» пообещал разобраться в ситуации позже.

Материалы по теме
В клубе Словакии ответили на критику того, что в команде целый ряд российских хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android