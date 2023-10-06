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В клубе Словакии ответили на критику того, что в команде целый ряд российских хоккеистов

В клубе Словакии ответили на критику того, что в команде целый ряд российских хоккеистов
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Помощник главного тренера словацкого клуба «19 Гуменне» Иван Боржик высказался о нахождении в команде ряда российских хоккеистов. Среди них известный вратарь Станислав Галимов, защитники Кирилл Дьяков и Иван Глазков, а также нападающие Денис Паршин и Вадим Перескоков. Кроме того, одним из тренеров «Гуменне» является россиянин Андрей Парфёнов. Как отмечает Sport Aktuality, «многим не по душе», что в клубе делают ставку на россиян.

«Мы не смотрим на национальность. Мы подписали игроков, которые, по нашему мнению, будут бороться за цвета «Гуменне». Русский ли он, канадец или, скажем, китаец, — нас это совершенно не волнует. Это не является темой в раздевалке или за её пределами. Сотрудничество с тренером Парфёновым началось ещё до нынешней спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и я думаю, что эти ребята тут ни при чём», — приводит слова Боржика Sport Aktuality.

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