Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: никаких конфликтных ситуаций у нас нет, кто-то раздувает

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Примерно равная игра была, и только первый период немножко робко, были моменты для бросков, но мы хотели улучшить ситуацию и всего два броска нанесли. Надо угрожать вратарю, из любых позиций бросать, создавать трафик. Второй-третий периоды более-менее, неплохо большинство отработали, Фил здорово отработал во вратарской позиции. В овертайме удаляться нельзя, удаление — это гол, особенно против такой сильной команды. Удаляться категорически запрещено. Для нас каждое очко важно, но что есть, то есть. Никаких конфликтных ситуаций у нас нет, хотя кто-то раздувает, уверяю вас и болельщиков, всё будет нормально», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

Напомним, ранее появлялась информация, что нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара хочет покинуть команду из-за конфликта с Леонтьевым.