«Барыс» смотрелся как дворовая команда». Шавернёв — об игре казахстанского клуба

Бывший государственный тренер Республики Казахстан Сергей Шавернёв оценил последние игры «Барыса» и прокомментировал отставку Андрея Скабелки с поста главного тренера казахстанского клуба.

«Конечно, «Барыс» показал очень плохой результат в этих 15 матчах. Самое главное, что, за исключением ЦСКА, в соперниках были не самые топовые команды, которые ещё ждут «Барыс» впереди. Я имею в виду «Ак Барс», «Металлург» и других. Много причин такого результата. «Барыс» показывает очень слабую игру в обороне. Казахстанские воспитанники ещё не вытягивают такой уровень, они допускают много ошибок. Мы видели, как результативно ошибались и Скленичка, Червены, Барбер. Ошибки есть у всех. Отсюда несколько выводов. Во-первых, слабое управление иностранцами. Во-вторых, слабая вратарская линия. Я говорю про Паскуале, которого планировали на роль первого номера, но он пока не проявил себя на должном уровне. Прогрессирует Шутов, и, надеюсь, он сформируется в основного вратаря. Вроде нащупали игру в большинстве — она лучшая на Востоке. Но в последних играх даже большинство перестало работать. Все команды в равных условиях, и сетовать на календарь очень сложно.

Уход Андрея Скабелки уже прогнозировался. Не знаю, что написано в контракте у Скабелки, но три победы в 15 играх — это плохой результат для «Барыса». Честно сказать, выиграй «Барыс» у «Витязя» — возможно, белорусский специалист уже готовил бы команду к четырём домашним матчам. Ещё отмечу, что в матче с минским «Динамо», «Барыс» смотрелся как дворовая команда, без намёка на какой-то игровой рисунок. Так быть не должно.

В этом назначении Галым Мамбеталиев — заложник ситуации. Он пока исполняющий обязанности, на тот случай, если вдруг будут другие варианты. С таким количеством поражений смена тренера была необходима. Мне трудно сказать, насколько Мамбеталиев встряхнёт команду, как сможет замотивировать иностранцев. Все должны работать в одном ключе. Сейчас «Барыс» лихорадит и внутри команды что-то происходит», — сказал Шавернёв в интервью Sports.kz.

После 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Он одержал лишь три победы в 15 встречах. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.