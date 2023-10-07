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Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса»

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса»
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Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса», сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

Белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне-2022/2023.

После 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Он одержал лишь три победы в 15 встречах. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.

Напомним, в прошлом сезоне «Барыс» не попал в плей-офф. В следующем матче «Барыс» на своей площадке примет «Трактор» 9 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

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