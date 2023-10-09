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«Пришёл на арену и был в небольшом страхе». Сергачёв — о своей реакции после начала СВО

«Пришёл на арену и был в небольшом страхе». Сергачёв — о своей реакции после начала СВО
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, влияет ли его политическая позиция на отношения в клубе.

«Важна ли партнёрам по команде моя политическая позиция, задают ли они мне вопросы об этом? У нас это не принято. Ребята понимают, кто мы, откуда мы вышли, что мы русские. Конечно, вопросы задают. И перед 24 февраля их было очень много, спрашивали про учения, что происходит. Я говорил, что это невозможно, естественно. Я в это не углублялся, не думал об этом, а когда началось, я пришёл на арену и был в небольшом страхе. Все канадцы, американцы, шведы, финны прекрасно понимают, что мы к этому никакого отношения не имеем, и продолжили с нами общение. Просто нас троих (с Андреем Василевским и Никитой Кучеровым. – Прим. «Чемпионата») генеральный менеджер и главный тренер выдернули, провели беседу, поговорили, спросили, нужна ли нам помощь, как мы себя чувствуем, нужны ли нам выходные. Отнеслись с пониманием, сказали, что выключат все телевизоры, чтобы на нас ничего не давило», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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