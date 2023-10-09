Сергачёв оценил решение защитника «Калгари» Задорова надеть радужную майку

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв заявил, что поддерживает отказ от маек в поддержку ЛГБТ в НХЛ, и оценил решение защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова надеть радужную майку.

«Думаю, решение НХЛ отказаться от маек в поддержку ЛГБТ – правильное, потому что некоторые не хотят и чувствуют давление, что их заставляют это делать, поддерживать непонятно что. Там всё намешано, напихали туда все меньшинства. Ты выходишь и не понимаешь, что происходит, а тебя заставляют это поддерживать.

Задоров выходил с радужным флагом? Ну он молодец, флаг ему в руки, я его не осуждаю, но и не рад, что он это сделал, это его решение. Он молодец, стоит на своём, он такой американизированный.

Вышел бы я в радужных флагах? Не знаю, меня не просили. В команде у нас это не проводят, нас не заставляют, но, наверное, я бы и не вышел, потому что я оказался бы меж двух огней только из-за того, что майку надел. Это огромное давление, которое мне вообще не нужно. Я хочу играть в хоккей, а не заниматься какой-то пропагандой или поддержкой непонятно чего», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».