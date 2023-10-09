Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв оценил решение защитника «Калгари» Задорова надеть радужную майку

Сергачёв оценил решение защитника «Калгари» Задорова надеть радужную майку
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв заявил, что поддерживает отказ от маек в поддержку ЛГБТ в НХЛ, и оценил решение защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова надеть радужную майку.

«Думаю, решение НХЛ отказаться от маек в поддержку ЛГБТ – правильное, потому что некоторые не хотят и чувствуют давление, что их заставляют это делать, поддерживать непонятно что. Там всё намешано, напихали туда все меньшинства. Ты выходишь и не понимаешь, что происходит, а тебя заставляют это поддерживать.

Задоров выходил с радужным флагом? Ну он молодец, флаг ему в руки, я его не осуждаю, но и не рад, что он это сделал, это его решение. Он молодец, стоит на своём, он такой американизированный.

Вышел бы я в радужных флагах? Не знаю, меня не просили. В команде у нас это не проводят, нас не заставляют, но, наверное, я бы и не вышел, потому что я оказался бы меж двух огней только из-за того, что майку надел. Это огромное давление, которое мне вообще не нужно. Я хочу играть в хоккей, а не заниматься какой-то пропагандой или поддержкой непонятно чего», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Материалы по теме
«Пришёл на арену и был в небольшом страхе». Сергачёв — о своей реакции после начала СВО
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android