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ИИХФ повторно отказала ФХР в допуске к юношеским Олимпийским играм

ИИХФ повторно отказала ФХР в допуске к юношеским Олимпийским играм
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) ответила отказом на повторную просьбу Федерации хоккея России (ФХР) допустить сборные страны до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФХР.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что федерация просила ИИХФ разрешить юношеским сборным страны участвовать в международных соревнованиях, учитывая решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций и совета Международной федерации футбола о допуске национальных команд России в возрасте до 17 лет.

В письме из ИИХФ упоминается принятое в феврале 2022 года решение совета организации о недопуске российских сборных и клубных команд до международных соревнований из соображений безопасности. Отмечается, что решение относится ко всем российским командам независимо от возраста и пола игроков. ИИХФ не рассматривает допуск сборных России к участию в юношеских Олимпийских играх 2024 года.

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