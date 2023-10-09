Новичок «Салавата» Ливо присоединился к клубу и сыграет в матче с «Автомобилистом»

Новичок «Салавата Юлаева» Джош Ливо присоединился к клубу и сыграет в ближайшем матче с «Автомобилистом». Игра состоится завтра, 10 октября, и начнётся в 17:00 мск.

«Джош Ливо уже на льду «Уфа-Арены» и готов к дебюту. Джошу определённо идёт наше джерси. Завтра Ливо дебютирует за «Салават Юлаев» и наденет его на матч с «Автомобилистом». Не пропустите дебют Джоша!» — сказано в сообщении клуба.

В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Джош Ливо провёл за «Сент-Луис» 51 матч и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс». Всего в НХЛ он провёл 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка, его показатель полезности составил «+6».