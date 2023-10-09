В «Салавате Юлаеве» ответили на критику состава команды от Александра Кожевникова

Тренер «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Константин Кольцов ответил на критику состава уфимского клуба от двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«Александр Викторович Кожевников — легенда нашего хоккея, к его мнению прислушиваются, но это не значит, что он всегда прав. Виктор Николаевич Козлов, тренерский штаб «Салавата» в целом, все мы считаем, что наша команда может реализоваться в активном, быстром хоккее.

Посмотрите на ту же НХЛ, там при примерном равенстве в мастерстве выигрывает тот, кто быстрее двигается и быстрее принимает решения. Современный хоккей — это не антихоккей, а быстрая, агрессивная игра, с правильными действиями в обороне, которая является фундаментом. Другой фундамент — функциональная форма игрока, без которой невозможно пройти марафон под сотню матчей.

Кожевников считает, что североамериканские легионеры-новички Ливо и Мелош уже четверть чемпионата добираются до Уфы и за опоздание должны быть наказаны рублём? Сейчас в мире такая ситуация, что много посторонних проблем — в частности визы. Но в турне по Тольятти, Челябинску и Магнитогорску узнали, что Ливо уже в Уфе и начал тренировки. Судя по статистике, он — результативный форвард крепкого уровня АХЛ. С нетерпением ждём его на первой домашней тренировке после нашего возвращения из поездки.

Первый месяц игры? Подождём с оценками до весны. Календарь очень жёсткий — не только для «Салавата», для всех. Возвращаемся из Магнитогорска — и сразу начинаем домашнюю серию — матчем с «Автомобилистом». Это особенность нынешнего чемпионата — нет пауз между домашними и гостевыми сериями.

Вообще у нас уже было десять топ-матчей с прямыми конкурентами — дважды с Казанью, четырежды с Магниткой, ещё дважды с Екатеринбургом и Челябинском. При таком качестве соперников идём в нормальном режиме, в плюсе. Но тренерский штаб видит, в чем команда обязана прибавлять», — сказал Кольцов в интервью Russia-Hockey.ru.