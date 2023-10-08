Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий оценил свою карьеру в 700 матчей в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (2:1) и поделился эмоциями от своей 700-й игры в лиге.

«Доволен ли отрезком карьеры в 700 матчей? Были разные моменты на этом пути, взлёты и падения, но самое важное – как ты из таких ситуаций выбираешься. Я пока не хочу оценивать свою карьеру, я её не заканчиваю, считаю, у меня достаточно времени впереди. Главное – бороться с трудностями, переламывать их, идти дальше. Я наслаждаюсь хоккеем, буду наслаждаться и дальше. Отметка в 700 матчей выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи.

Как намерены готовиться к следующей игре против «Адмирала»? Мы не сильно меняем свой хоккей, ни под кого не подстраиваемся. Если играем правильно, то у нас всё получается. Хочется провести следующую игру без «валидольной» концовки, могли сегодня без этого побеждать», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.