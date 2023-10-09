Роман Ротенберг прокомментировал обмен вратаря Николаева в «Нефтехимик»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал обмен 23-летнего голкипера Дмитрия Николаева в «Нефтехимик». Санкт-петербургская команда получила нападающих Андрея Чивилёва и Амира Нугманова.

«Хочу пожелать Диме Николаеву большой удачи, он достоин того, чтобы играть в КХЛ. Сейчас сложилась ситуация, когда в нашей команде есть Серебряков, который будет явным первым номером, есть Маттссон, есть перспективный Плешков. Все знают, как мы внимательно относимся к своим воспитанникам — Диме нет смысла сейчас сидеть на скамейке, ему нужно играть, самому становиться первым номером. Верю, что в Нижнекамске у него всё будет получаться и он проявит себя в «Нефтехимике», — говорится в сообщении.